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Все пилоты Формулы-1 собрались на традиционный ужин перед Гран-при Австрии

Все пилоты Формулы-1 собрались на традиционный ужин перед Гран-при Австрии
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В четверг вечером все 22 пилота Формулы-1 собрались на традиционный ужин перед Гран-при Австрии, который организовал генеральный директор чемпионата Стефано Доменикали на трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге.

Ужин, который проводит Доменикали, стал регулярной частью уикенда Гран-при Австрии за время его работы на посту главы Формулы-1. То, что начиналось как неформальная инициатива, постепенно превратилось в одно из самых заметных мероприятий вне трассы в календаре.

Хотя вечер носит в основном социальный характер, в прошлом на таких встречах также обсуждались спортивные вопросы. Доменикали использовал неформальную обстановку для обсуждения с гонщиками различных тем, включая изменения формата, такие как концепция спринтерских гонок.

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