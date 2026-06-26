Все пилоты Формулы-1 собрались на традиционный ужин перед Гран-при Австрии

В четверг вечером все 22 пилота Формулы-1 собрались на традиционный ужин перед Гран-при Австрии, который организовал генеральный директор чемпионата Стефано Доменикали на трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге.

Ужин, который проводит Доменикали, стал регулярной частью уикенда Гран-при Австрии за время его работы на посту главы Формулы-1. То, что начиналось как неформальная инициатива, постепенно превратилось в одно из самых заметных мероприятий вне трассы в календаре.

Хотя вечер носит в основном социальный характер, в прошлом на таких встречах также обсуждались спортивные вопросы. Доменикали использовал неформальную обстановку для обсуждения с гонщиками различных тем, включая изменения формата, такие как концепция спринтерских гонок.