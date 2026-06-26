Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган перейдёт в «Кадиллак» — RacingNews365

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган покинет команду по окончании сезона-2026 и перейдёт в «Кадиллак», сообщает RacingNews365.

По информации источника, 58-летний британец займёт руководящую должность в инженерном отделе американской команды, которая дебютирует в Формуле-1 в этом сезоне. У Монагана также было предложение от «Астон Мартин» с аналогичной ролью.

Монаган работает в «Ред Булл» с 2005 года и является одним из последних старожилов эпохи Кристиана Хорнера. Он внёс ключевой вклад во все чемпионские кампании команды — как в эпоху доминирования Себастьяна Феттеля, так и в текущий период с Максом Ферстаппеном.

Карьера Монагана в Формуле-1 началась в «Макларене» в 1990 году, затем он работал в «Энстоуне» (бывший «Бенеттон», затем «Рено»), где стал гоночным инженером Дженсона Баттона и Фернандо Алонсо. Именно с Монаганом в качестве гоночного инженера Алонсо одержал свою первую победу в Формуле-1 — на Гран-при Венгрии 2003 года. После короткого периода в «Джордане» Монаган присоединился к «Ред Булл».

Ожидается, что после ухода из «Ред Булл» Монаган проведёт период «садового отпуска», поэтому сможет приступить к работе в «Кадиллаке» не раньше лета или осени 2027 года. В «Ред Булл» и «Кадиллаке» отказались комментировать ситуацию.