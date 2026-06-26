Норрис: смирился с тем, что в ближайшее время «Макларену» вряд ли удастся одержать победу

Пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что смирился с тем, что команда в ближайшее время не сможет бороться за победы в гонках.

«Я бы очень хотел выигрывать больше гонок — это лучшее чувство на свете. Но, думаю, уже в начале сезона я смирился с тем, что в ближайшее время нам вряд ли удастся одержать победу. «Приятный сюрприз» — так я говорю о возможности выиграть в Майами или Японии.

Думаю, нужно довольно быстро перестраиваться — и именно это наша команда и сделала. Мы просто скорректировали цели. Победа теперь — это вопрос о том, добились ли мы сегодня максимума из того, на что способны. Именно этот вопрос мы должны задавать себе после пятницы, после субботы, после воскресенья. Третье место на прошлых выходных для нас и было победой.

Таковы теперь наши ожидания, их и нужно придерживаться. В конечном счёте всё относительно, и до тех пор, пока не придёт время, когда мы действительно сможем выиграть полноценную гонку, нужно двигаться шаг за шагом и выжимать максимум из собственных усилий», — приводит слова Норриса издание GPblog.