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ФИА опубликовала список обновлений на ГП Австрии. «Ред Булл» привёз самый крупный пакет

ФИА опубликовала список обновлений на ГП Австрии. «Ред Булл» привёз самый крупный пакет
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Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала список обновлений команд перед Гран-при Австрии. Самый масштабный пакет модернизаций подготовил «Ред Булл», который серьёзно переработал RB22 перед домашним этапом.

Австрийская команда обновила боковые понтоны и воздухозаборники, боковые дефлекторы, систему каналов на краях днища перед задними колёсами, пластину за выхлопной трубой, элементы задней подвески, воздуховоды задних тормозов и пилоны заднего антикрыла. Все изменения направлены на улучшение аэродинамической эффективности и повышение стабильности воздушных потоков в задней части машины.

«Феррари» привезла обновлённые торцевые пластины переднего крыла с изменённой геометрией вихрегенераторов, новые крепления зеркал заднего вида и доработанную область T-Tray, а также впервые в сезоне использует модернизированную силовую установку. Кроме того, «Скудерия» в пятничных тренировках протестирует ряд экспериментальных элементов, собирая данные для дальнейшего развития машины.

«Мерседес» ограничился изменением аэродинамики передней подвески и более узкой версией кожуха двигателя для оптимизации охлаждения, а «Макларен» доработал воздуховоды задних тормозов и заднее антикрыло.

Обновления также подготовили «Рейсинг Буллз», «Хаас», «Ауди», «Альпин» и «Кадиллак». Наиболее заметные изменения коснулись аэродинамики днища, тормозных воздуховодов, задней подвески и системы охлаждения.

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