Ферстаппен и Норрис столкнулись с проблемами в начале первой практики в Австрии

Уикенд Гран-при Австрии начался с проблем для пилотов «Ред Булл» Макса Ферстаппена и «Макларена» Ландо Норриса — оба гонщика столкнулись с техническими неполадками в первые минуты первой свободной практики.

Машина британца была поднята на домкрат, механики изучали MCL60 после обнаружения неисправности. В «Макларене» сообщили, что расследуют возможную утечку гидравлики.

У «Ред Булл» проблемы возникли сразу у обоих пилотов. Машина Исака Хаджара не была готова к старту сессии — команда продолжала работу над ней после начала практики. Макс Ферстаппен, выехав из боксов, сразу остановился на пит-лейне. По его словам, каждый раз при активации сцепления срабатывала антиблокировочная система. Нидерландец был доставлен обратно в гараж, а через несколько минут повторил попытку. Проблема сохранилась.

Сессия FP1 на «Ред Булл Ринг» продолжается.