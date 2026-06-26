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Ферстаппен и Норрис столкнулись с проблемами в начале первой практики в Австрии

Ферстаппен и Норрис столкнулись с проблемами в начале первой практики в Австрии
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Уикенд Гран-при Австрии начался с проблем для пилотов «Ред Булл» Макса Ферстаппена и «Макларена» Ландо Норриса — оба гонщика столкнулись с техническими неполадками в первые минуты первой свободной практики.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Свободная практика 1
26 июня 2026, пятница. 14:30 МСК
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Машина британца была поднята на домкрат, механики изучали MCL60 после обнаружения неисправности. В «Макларене» сообщили, что расследуют возможную утечку гидравлики.

У «Ред Булл» проблемы возникли сразу у обоих пилотов. Машина Исака Хаджара не была готова к старту сессии — команда продолжала работу над ней после начала практики. Макс Ферстаппен, выехав из боксов, сразу остановился на пит-лейне. По его словам, каждый раз при активации сцепления срабатывала антиблокировочная система. Нидерландец был доставлен обратно в гараж, а через несколько минут повторил попытку. Проблема сохранилась.

Сессия FP1 на «Ред Булл Ринг» продолжается.

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