Антонелли — лучший в первой практике ГП Австрии, Расселл — второй, Хэмилтон — пятый

В пятницу, 26 июня, состоялась первая тренировка восьмого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Австрии, лучшее время в которой показал лидер чемпионата пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Второй результат у его напарника британца Джорджа Расселла. Третий — пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

Формула-1. Гран-при Австрии. Первая практика:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:07.796.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.040.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.117.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.281.

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.665.

6. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +0.930.

7. Ландо Норрис («Макларен») +1.077.

8. Франко Колапинто («Альпин») +1.166.

9. Дино Беганович («Феррари») +1.258.

10. Оливер Берман («Хаас») +1.275.

11. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.369.

12. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.685.

13. Валттери Боттас («Кадиллак») +1.725.

14. Пьер Гасли («Альпин») +1.750.

15. Аюму Иваса («Рейсинг Буллз») +1.841.

16. Алекс Албон («Уильямс») +1.848.

17. Пауль Арон («Ауди») +1.850.

18. Люк Браунинг («Уильямс») +2.183.

19. Рё Хиракава («Хаас») +2.697.

20. Джек Кроуфорд («Астон Мартин») +3.406.

21. Серхио Перес («Кадиллак») +3.487.

22. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3.537.