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Формула-1, Гран-при Австрии — 2026: первая тренировка, результаты

Антонелли — лучший в первой практике ГП Австрии, Расселл — второй, Хэмилтон — пятый
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В пятницу, 26 июня, состоялась первая тренировка восьмого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Австрии, лучшее время в которой показал лидер чемпионата пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Второй результат у его напарника британца Джорджа Расселла. Третий — пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Свободная практика 1
26 июня 2026, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:07.796
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.040
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.117

Формула-1. Гран-при Австрии. Первая практика:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:07.796.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.040.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.117.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.281.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.665.
6. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +0.930.
7. Ландо Норрис («Макларен») +1.077.
8. Франко Колапинто («Альпин») +1.166.
9. Дино Беганович («Феррари») +1.258.
10. Оливер Берман («Хаас») +1.275.
11. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.369.
12. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.685.
13. Валттери Боттас («Кадиллак») +1.725.
14. Пьер Гасли («Альпин») +1.750.
15. Аюму Иваса («Рейсинг Буллз») +1.841.
16. Алекс Албон («Уильямс») +1.848.
17. Пауль Арон («Ауди») +1.850.
18. Люк Браунинг («Уильямс») +2.183.
19. Рё Хиракава («Хаас») +2.697.
20. Джек Кроуфорд («Астон Мартин») +3.406.
21. Серхио Перес («Кадиллак») +3.487.
22. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3.537.

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