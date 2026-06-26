Фернандо Алонсо ответил, на каких машинах ему было бы интересно выступать

Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо ответил, на каких гоночных машинах ему было бы интересно выступать.
«Не знаю, сложно сказать. Все машины по‑своему классные, знаете ли. Месяц назад я пилотировал Valkyrie на трассе «Поль Рикар» — это очень приятная в управлении машина: неожиданно быстрая на высоких скоростях, с большой прижимной силой. На ней стоят шины «Мишлен» — это, конечно, плюс. Можно ехать на пределе без каких‑либо ограничений: нет перегрева, износа шин, скачков давления и всего такого. В общем, быстрая и увлекательная в пилотировании машина.
Раллийные машины, в том числе для «Дакара», вообще очень классные — с ними будто танцуешь. Любая машина интересна, даже болид Формулы-E. Думаю, новая машина следующего года с полным приводом выглядит довольно быстрой — судя по проведённым тестам.
Так что все машины быстрые и интересные, но Формула‑1 — это нечто особенное. Она по‑прежнему остаётся вершиной автоспорта», — приводит слова Алонсо издание RacingNews365.
Контракт 44-летнего испанца с «Астон Мартин» истекает в конце 2026 года, и он планирует принять решение о продолжении карьеры в Ф-1 примерно к летнему перерыву. Алонсо может остаться в «Астон Мартин» на пятый сезон или рассмотреть переход в другую команду — в частности, ходят слухи о его возвращении в «Альпин».