Мекис объяснил проблемы на машинах «Ред Булл» в первой тренировке Гран-при Австрии

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис рассказал, из-за чего обе машины пилотов Макса Ферстаппена и Исака Хаджара столкнулись с проблемами в первой тренировке Гран-при Австрии.
«К таким ситуациям никогда нельзя быть полностью готовым, но это часть нашей работы. Сначала перед началом сессии на машине Исака возникла проблема с двигателем, поэтому нам пришлось в самый последний момент принять решение о его замене.
Ребята сработали великолепно и сумели всё сделать, но мы потеряли первые полчаса сессии. К счастью, сейчас машина полностью готова, и Исак уже проехал свой первый круг, поэтому, надеюсь, последствия окажутся не слишком серьёзными.
Что касается Макса, то у нас тоже возникли сложности в начале сессии из-за нескольких проблем с программным обеспечением, из-за которых машина осталась в боксах. Сейчас всё устранено, поэтому мы можем сосредоточиться на большом объёме работы, который нам необходимо выполнить в рамках подготовки к уикенду», — приводит слова Мекса портал GPblog.
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