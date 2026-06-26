Стролл: приходится искать мотивацию, чтобы пилотировать одну из самых медленных машин

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл объяснил эмоциональное радио на Гран-при Канады. Тогда гонщик на домашнем этапе сказал, что «финиширует только ради механиков и Лоуренса [Стролла]», владельца команды.

«Весь сезон мы были чрезвычайно медленными.

Канада стала одной из тех гонок, где мы очень сильно уступали остальным и фактически были последними. В такие моменты, будучи гонщиком, ты порой просто продолжаешь ехать, и удовольствия от этого совсем немного. Поэтому за рулём приходится искать для себя какую-то мотивацию.

Конечно, в той гонке я думал о механиках, которые работают долгие часы, о Лоуренсе, который создал эту команду, построил всё в Сильверстоуне и по-настоящему живёт этим проектом.

Мне нужна была эта небольшая дополнительная мотивация, чтобы продолжать ехать круг за кругом, хотя к тому моменту мы, вероятно, уже проигрывали лидерам четыре или пять кругов. Сейчас для нас непростое время. Очень сложный период.

Такова ситуация. И речь не только о гонщиках. Это касается и всех инженеров, которые каждый день работают на базе между гонками. Они проводят долгие часы на трассе, как и механики, которые занимаются этим, потому что искренне любят автоспорт. Сейчас это тяжёлое время для всей команды.

Но я нисколько не сомневаюсь, что мы способны стать сильной командой. У нас замечательные специалисты и великолепная инфраструктура. Сейчас мы находимся не там, где хотели бы быть, но я уверен, что со временем мы этого добьёмся», — приводит слова Стролла издание Motorsport.