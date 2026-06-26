«Что это за *****?!» Проблемы Ферстаппена продолжились во второй тренировке ГП Австрии
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Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вновь столкнулся с проблемами по ходу тренировок Гран-при Австрии.
Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Свободная практика 2
26 июня 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:07.014
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.237
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.325
В первой практике нидерландец выехав из боксов, сразу остановился на пит-лейне. По его словам, каждый раз при активации сцепления срабатывала антиблокировочная система. Во второй тренировке уже спустя несколько минут после начала сессии он пожаловался на неправильное положение сиденья.
«Приятель, я сижу в машине совершенно по-другому. Что это за *****?!» — сказал Ферстаппен по командному радио.
В итоге Ферстаппен вновь выехал на трассу. Вторая свободная практика продолжается. «Чемпионат» ведёт для вас прямую текстовую онлайн-трансляцию.
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