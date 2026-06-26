«Макларен» отказался от идеи протестировать новое заднее антикрыло на Гран-при Австрии

Команда «Макларен» отказалась от планов протестировать экспериментальное заднее переворачивающееся антикрыло в рамках Гран-при Австрии, сообщает британское издание The Race.

Как пишет источник, британская команда планировала установить новую деталь на машину Ландо Норриса и впервые испытать её на трассе «Ред Булл Ринг». Однако во время стандартных предстартовых проверок в боксах инженеры обнаружили неполадки. В результате команда решила снять антикрыло ещё до начала первой тренировки и отказаться от его использования по ходу оставшейся части уикенда.

При этом в «Макларене» сообщали, что крыло будет лишь экспериментом, предназначенным для сбора данных. Использовать элемент в гонках команда пока не планировала, поскольку его полноценная готовность ожидалась лишь позднее по ходу сезона.