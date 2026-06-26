Антонелли показал лучшее время во второй практике ГП Австрии, оба «Макларена» — позади

В пятницу, 26 июня, состоялась вторая тренировка восьмого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Австрии, лучшее время в которой показал лидер чемпионата пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Второй результат у австралийца Оскара Пиастри из «Макларена». Третий — у его напарника и действующего чемпиона Ландо Норриса.

Формула-1. Гран-при Австрии. Вторая практика:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:07.014.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.237.

3. Ландо Норрис («Макларен») +0.325.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.550.

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.597.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.623.

7. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.744.

8. Шарль Леклер («Феррари») +0.841

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.221.

10. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.286.

11. Пьер Гасли («Альпин») +1.362.

12. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.364.

13. Оливер Берман («Хаас») +1.518.

14. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.545.

15. Эстебан Окон («Хаас») +1.816.

16. Франко Колапинто («Альпин») +1.817.

17. Алекс Албон («Уильямс») +1.824.

18. Карлос Сайнс («Уильямс») +2.117.

19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3.530.

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.684.

21. Валттери Боттас («Кадиллак») +4.293.

21. Серхио Перес («Кадиллак») — без времени.