Антонелли показал лучшее время во второй практике ГП Австрии, оба «Макларена» — позади

В пятницу, 26 июня, состоялась вторая тренировка восьмого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Австрии, лучшее время в которой показал лидер чемпионата пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Второй результат у австралийца Оскара Пиастри из «Макларена». Третий — у его напарника и действующего чемпиона Ландо Норриса.
Формула-1. Гран-при Австрии. Вторая практика:
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:07.014.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.237.
3. Ландо Норрис («Макларен») +0.325.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.550.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.597.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.623.
7. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.744.
8. Шарль Леклер («Феррари») +0.841
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.221.
10. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.286.
11. Пьер Гасли («Альпин») +1.362.
12. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.364.
13. Оливер Берман («Хаас») +1.518.
14. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.545.
15. Эстебан Окон («Хаас») +1.816.
16. Франко Колапинто («Альпин») +1.817.
17. Алекс Албон («Уильямс») +1.824.
18. Карлос Сайнс («Уильямс») +2.117.
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3.530.
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.684.
21. Валттери Боттас («Кадиллак») +4.293.
21. Серхио Перес («Кадиллак») — без времени.