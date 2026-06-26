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Мекис: я не спрашиваю Макса каждую неделю, останется ли он в «Ред Булл»

Мекис: я не спрашиваю Макса каждую неделю, останется ли он в «Ред Булл»
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Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис заявил, что внутри команды не обсуждают будущее Макса Ферстаппена, поскольку нидерландец уже дал понять, что намерен продолжить выступления за австрийский коллектив.

«Макс всегда хотел и хочет иметь быструю машину. Он полностью доверяет нам в том, что мы делаем всё возможное как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, чтобы вернуть команду на вершину и обеспечить ей стабильные успехи Мы смотрим только на результаты на трассе. Это единственное, что имеет значение. И мы надеемся, что эти результаты начнут быстро улучшаться.

Макс прекрасно понимает, каких усилий требует от команды Формулы-1 отыграть одну секунду отставания от соперников. Мы надеемся завершить этот уикенд, уступая лидерам лишь две-три десятые секунды. Думаю, с учётом количества прошедших гонок это станет весьма серьёзным прогрессом. Именно это сейчас имеет значение: чтобы мы продолжали последовательно сокращать это отставание.

Кажется, в прошлый раз на этой пресс-конференции я уже говорил, что не спрашиваю Макса каждую неделю, останется ли он в команде. Макс ясно дал нам понять, что хочет продолжить выступать за «Ред Булл». И столь же очевидно, что для того, чтобы он был счастлив в команде, ему нужна быстрая машина.

Мы не задаём Максу этот вопрос каждую неделю. Он работает вместе с нами, помогает найти правильное направление развития машины. Сегодня утром он вновь выполнил очень большой объём тестовых заездов по ходу сессии, чтобы изучить все возможные варианты. Поэтому для нас эта тема не является предметом обсуждения», — приводит слова Мекиса издание GPblog.

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