Нёвиль лидирует на Ралли Греции WRC. Ожье — второй, Сольберг — 29-й

Сегодня, 26 июня, завершился второй день Ралли Греции WRC. По его итогам первое место занимает бельгиец Тьерри Нёвиль. Сразу после него расположился француз Себастьен Ожье, тройку лидеров замыкает его соотечественник Адриен Фурмо.

WRC. Сезон-2026. Ралли Греции. Общий зачёт после 7 СУ:

1. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) 1:26:48.2.

2. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) +9.7.

3. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +42.4.

4. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +1:10.1.

5. Мартиньш Сеск (M-Sport Ford WRT) +1:16.9.

6. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) +1:33.2.

7. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +2:08.4.

8. Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) +2:49.5.

9. Андреас Миккельсен (Skoda Fabia RD Rally2) +3:10.6.

10. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +3:13.1