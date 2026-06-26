Стало известно, когда команды Формулы-1 обсудят перенос отменённых Гран-при

Руководители всех 11 команд Формулы-1 могут уже в субботу, 27 июня, обсудить возможный перенос отменённых этапов чемпионата в Бахрейне и Саудовской Аравии. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, официально встреча посвящена другому вопросу, детали которого не раскрываются и который не связан с календарём сезона. Тем не менее ожидается, что руководители команд также затронут тему отменённых гонок.

Как отмечает источник, Формула-1 не намерена принимать поспешных решений. Организаторы продолжат следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке после недавнего соглашения о прекращении огня и планируют вернуться к окончательному обсуждению вопроса через несколько недель. В чемпионате рассчитывают вернуть в календарь как минимум один из двух отменённых этапов. Проведение сразу двух перенесённых гонок считается маловероятным из-за плотного расписания и ограниченного количества свободных дат.

Наиболее реалистичным вариантом называется перенос Гран-при Бахрейна на свободное окно между этапами в Азербайджане и Сингапуре (2-4 октября). Также рассматривалась возможность переноса Гран-при Саудовской Аравии на заключительную часть сезона. Однако для реализации такого сценария пришлось бы изменить даты проведения Гран-при Лас-Вегаса, что делает этот вариант значительно более сложным с точки зрения логистики.