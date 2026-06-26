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Ферстаппен показал средний палец Расселлу во второй тренировке Гран-при Австрии

Ферстаппен показал средний палец Расселлу во второй тренировке Гран-при Австрии
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен эмоционально отреагировал на действия гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла по ходу второй тренировки Гран-при Австрии, показав британцу средний палец.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Свободная практика 2
26 июня 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:07.014
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.237
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.325

Инцидент произошёл после возобновления сессии, когда на короткой трассе «Ред Булл Ринг» образовался трафик. Ферстаппен попытался пройти Расселла, однако британец продолжил движение впереди, после чего нидерландец продемонстрировал ему неприличный жест.

Фото: Кадр из социальных сетей

Для Ферстаппена пятничные тренировки складывались непросто. В первой сессии он потерял время из-за проблем с программным обеспечением, а во второй пожаловался команде на положение сиденья и работу двигателя, в частности, в третьем повороте.

По итогам второй тренировки Ферстаппен показал четвёртое время, уступив лидеру Кими Антонелли на полсекунды. Расселл завершил сессию шестым с отставанием в +0.623 секунды.

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