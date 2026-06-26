Пиастри: сейчас мы на шаг позади «Мерседеса», точнее, Кими

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Австрии. По итогам второй практики австралиец уступил лишь пилоту «Мерседеса» Кими Антонелли.

«День получился довольно хорошим. Думаю, сейчас мы на шаг позади «Мерседеса», а точнее, Кими, и именно этого мы ожидали.

В целом день оказался очень продуктивным. Мы опробовали множество различных решений. После Испании мне нужно было поработать над некоторыми вещами, и, думаю, нам удалось хорошо провести эту работу и попробовать разные настройки. С этой точки зрения всё прошло довольно неплохо.

Думаю, тот круг, который Кими проехал на своём втором быстром круге на мягких шинах, получился весьма впечатляющим, так что посмотрим, как всё сложится. За одну ночь невозможно сотворить чудо, но для каждого из нас определённо найдутся моменты, которым можно поучиться друг у друга.

Мы постараемся использовать это и посмотрим, где в итоге окажемся», — приводит слова Пиастри официальный сайт Формулы-1.