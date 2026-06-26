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Леклер: мы неприятно удивлены поведением машины в Австрии

Леклер: мы неприятно удивлены поведением машины в Австрии
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Австрии и признался, что команда осталась недовольна поведением машины.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Свободная практика 2
26 июня 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:07.014
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.237
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.325

«Для команды эта пятница вновь получилась особенно непростой. Думаю, ни я, ни Льюис [Хэмилтон] сейчас не довольны поведением машины. Здесь много длинных прямых, и на них мы теряем очень много времени.

Думаю, мы, возможно, даже немного неприятно удивлены тем, как машина ведёт себя в поворотах. Обычно именно в поворотах мы конкурентоспособны, но сейчас этого не наблюдается.

Поэтому нам предстоит проделать большую работу с машиной, чтобы вернуть её в более конкурентоспособное состояние. Но мы будем усердно работать и надеемся, что завтра нас ждёт более удачный день», — приводит слова Леклера канал Sky Sports.

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