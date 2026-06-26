Вассёр оценил шансы «Феррари» на поул после пятничных тренировок

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Австрии, признав, что команда столкнулась с серьёзными трудностями.

«Сегодня у нас возникли определённые трудности из-за условий, примерно такие же, как и в Барселоне. Думаю, свою роль сыграли высота над уровнем моря, температура, температура асфальта и воздуха. Конечно, это одинаково для всех, но мы столкнулись с серьёзными проблемами. Нам нужно поработать над собой, над настройками машины, над самой машиной, над пилотированием, словом, над всем, чтобы завтра выступить лучше.

В Барселоне деградация шин была значительно выше, и именно она во многом определяла расстановку сил, по крайней мере в гонке. Но при этом в квалификации мы были способны бороться за поул.

По крайней мере, если говорить о чистом потенциале, мы были на этом уровне. Сейчас же пока мы очень далеки от этого. Но правда и то, что в Барселоне в пятницу мы тоже не выглядели особенно сильно. Сегодня ночью у нас есть возможность раскрыть ещё немало потенциала, а завтра посмотрим, к чему это приведёт.

Разработка двигателя требует очень много времени. По некоторым компонентам цикл составляет несколько месяцев. С учётом ограничений бюджета запуск второй спецификации двигателя на столь раннем этапе был для нас довольно рискованным решением. Мы вовсе не ожидали, что уже в этот уикенд он обеспечит большой шаг вперёд», — приводит слова Вассёра издание Motorsport.