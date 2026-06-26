Ферстаппен прокомментировал непростой старт уикенда в Австрии

Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Австрии, признав, что команда пока не смогла найти оптимальные настройки машины.

«Сегодня на тренировках было немного непросто подобрать правильный баланс. Нам нужно поработать над балансом сцепления между передней и задней частью машины и найти правильный компромисс.

Это поможет нам прибавить в скорости, потому что сейчас мы пока немного уступаем соперникам. Посмотрим, что нам удастся сделать завтра, чтобы в целом сделать машину более стабильной. Надеюсь, это позволит хорошо выступить в квалификации», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.

Пятница для действующего чемпиона мира сложилась непросто. В первой тренировке он потерял часть времени из-за проблем с программным обеспечением, а во второй пожаловался команде на неправильное положение сиденья и работу двигателя.