Ферстаппен прокомментировал непростой старт уикенда в Австрии

Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Австрии, признав, что команда пока не смогла найти оптимальные настройки машины.
«Сегодня на тренировках было немного непросто подобрать правильный баланс. Нам нужно поработать над балансом сцепления между передней и задней частью машины и найти правильный компромисс.
Это поможет нам прибавить в скорости, потому что сейчас мы пока немного уступаем соперникам. Посмотрим, что нам удастся сделать завтра, чтобы в целом сделать машину более стабильной. Надеюсь, это позволит хорошо выступить в квалификации», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.
Пятница для действующего чемпиона мира сложилась непросто. В первой тренировке он потерял часть времени из-за проблем с программным обеспечением, а во второй пожаловался команде на неправильное положение сиденья и работу двигателя.
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