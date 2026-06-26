Хэмилтон: машина с самого начала оставила довольно позитивные ощущения

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Австрии, отметив, что команда уверенно начала уикенд, однако ещё не смогла полностью реализовать потенциал машины.

«Я бы сказал, что начало уикенда получилось уверенным, хотя и непростым. Высокая температура сделала и без того требовательную трассу ещё сложнее.

Машина с самого начала оставила довольно позитивные ощущения, но эта трасса не прощает ошибок, поэтому даже небольшие проблемы с балансом обходятся очень дорого с точки зрения времени на круге. Нам определённо ещё нужно поработать, чтобы найти правильные настройки, добиться нужного баланса и раскрыть потенциал машины.

Сейчас главное сохранять концентрацию, понять, в каких именно местах мы теряем время, и посмотреть, что можно сделать перед завтрашним днём», — сказал Хэмилтон в интервью каналу Sky Sports.