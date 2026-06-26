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Хэмилтон: машина с самого начала оставила довольно позитивные ощущения

Хэмилтон: машина с самого начала оставила довольно позитивные ощущения
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Австрии, отметив, что команда уверенно начала уикенд, однако ещё не смогла полностью реализовать потенциал машины.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Свободная практика 2
26 июня 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:07.014
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.237
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.325

«Я бы сказал, что начало уикенда получилось уверенным, хотя и непростым. Высокая температура сделала и без того требовательную трассу ещё сложнее.

Машина с самого начала оставила довольно позитивные ощущения, но эта трасса не прощает ошибок, поэтому даже небольшие проблемы с балансом обходятся очень дорого с точки зрения времени на круге. Нам определённо ещё нужно поработать, чтобы найти правильные настройки, добиться нужного баланса и раскрыть потенциал машины.

Сейчас главное сохранять концентрацию, понять, в каких именно местах мы теряем время, и посмотреть, что можно сделать перед завтрашним днём», — сказал Хэмилтон в интервью каналу Sky Sports.

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