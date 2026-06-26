«Хороший знак». Норрис оценил темп «Макларена» после пятничных тренировок

Действующий чемпион и пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал темп британской команды после пятничных тренировок Гран-при Австрии.
«Проблема в первой тренировке поставила нас в непростое положение, но после того, как её удалось устранить, по ходу сегодняшнего дня мы начали постепенно прибавлять.
Если говорить о скорости, то день получился вполне неплохим, и мы немного приблизились к машинам впереди, что вселяет оптимизм. Похоже, эта трасса нам подходит, как это было и в последние несколько лет, и это хороший знак на предстоящий уикенд.
Сейчас главная задача — почувствовать ещё больше уверенности в машине. Если нам удастся этого добиться, думаю, мы сможем сделать ещё один шаг вперёд и приблизиться к лидирующим командам. Работы ещё много, но первые признаки обнадёживают, и мы продолжим работать, чтобы подойти к завтрашней квалификации в более сильной форме», — приводит слова Норриса пресс-служба команды.
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