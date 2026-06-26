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«Хороший знак». Норрис оценил темп «Макларена» после пятничных тренировок

«Хороший знак». Норрис оценил темп «Макларена» после пятничных тренировок
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Действующий чемпион и пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал темп британской команды после пятничных тренировок Гран-при Австрии.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Свободная практика 2
26 июня 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:07.014
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.237
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.325

«Проблема в первой тренировке поставила нас в непростое положение, но после того, как её удалось устранить, по ходу сегодняшнего дня мы начали постепенно прибавлять.

Если говорить о скорости, то день получился вполне неплохим, и мы немного приблизились к машинам впереди, что вселяет оптимизм. Похоже, эта трасса нам подходит, как это было и в последние несколько лет, и это хороший знак на предстоящий уикенд.

Сейчас главная задача — почувствовать ещё больше уверенности в машине. Если нам удастся этого добиться, думаю, мы сможем сделать ещё один шаг вперёд и приблизиться к лидирующим командам. Работы ещё много, но первые признаки обнадёживают, и мы продолжим работать, чтобы подойти к завтрашней квалификации в более сильной форме», — приводит слова Норриса пресс-служба команды.

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