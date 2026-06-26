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Антонелли назвал главную задачу «Мерседеса» перед квалификацией

Антонелли назвал главную задачу «Мерседеса» перед квалификацией
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Лидер личного зачёта и пилот «Мерседеса» Кими Антонелли подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Австрии и рассказал, на чём команде необходимо сосредоточиться.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Свободная практика 2
26 июня 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:07.014
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.237
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.325

«Для нас этот день получился чистым и продуктивным. Уже с первой тренировки я чувствовал себя комфортно за рулём, и это обеспечило нам хорошую основу для работы, которую мы последовательно развивали по ходу сессий.

Жаркая погода и дальше будет создавать серьёзные сложности, особенно с точки зрения работы с шинами. Очень важно удерживать их в оптимальном рабочем диапазоне, не допуская перегрева, поэтому именно на этом мы продолжим сосредотачиваться.

Мы собрали много полезной информации, однако работы ещё хватает, и за ночь ситуация, скорее всего, изменится. Мы детально проанализируем все данные и сосредоточимся на том, чтобы внести правильные изменения перед квалификацией», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.

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