Антонелли назвал главную задачу «Мерседеса» перед квалификацией

Лидер личного зачёта и пилот «Мерседеса» Кими Антонелли подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Австрии и рассказал, на чём команде необходимо сосредоточиться.
«Для нас этот день получился чистым и продуктивным. Уже с первой тренировки я чувствовал себя комфортно за рулём, и это обеспечило нам хорошую основу для работы, которую мы последовательно развивали по ходу сессий.
Жаркая погода и дальше будет создавать серьёзные сложности, особенно с точки зрения работы с шинами. Очень важно удерживать их в оптимальном рабочем диапазоне, не допуская перегрева, поэтому именно на этом мы продолжим сосредотачиваться.
Мы собрали много полезной информации, однако работы ещё хватает, и за ночь ситуация, скорее всего, изменится. Мы детально проанализируем все данные и сосредоточимся на том, чтобы внести правильные изменения перед квалификацией», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.
- 27 июня 2026
-
00:24
- 26 июня 2026
-
23:36
-
23:24
-
23:13
-
22:34
-
22:30
-
22:14
-
21:39
-
21:20
-
20:43
-
20:19
-
19:59
-
19:04
-
18:43
-
18:27
-
17:52
-
17:28
-
16:28
-
15:35
-
14:51
-
13:58
-
13:35
-
13:00
-
12:37
-
11:46
-
11:19
-
10:56
-
10:11
-
09:59
-
09:47
-
08:30
-
00:05
- 25 июня 2026
-
23:20
-
22:42
-
21:48