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«Всё примерно так же». Хаджар — о большом обновлении «Ред Булл»

«Всё примерно так же». Хаджар — о большом обновлении «Ред Булл»
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Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар заявил, что пока не почувствовал существенных изменений в поведении машины после установки нового пакета обновлений, который команда привезла на Гран-при Австрии.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Свободная практика 2
26 июня 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:07.014
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.237
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.325

«Нет, если честно, машина не стала какой-то совершенно другой. По ощущениям всё примерно так же, как и раньше. Нам всё ещё нужно прибавлять, чтобы догнать соперников. По какой-то причине мы знаем, что на свободных заездах начинаем довольно медленно, а машина иногда словно оживает только к квалификации. Но нам нужно разобраться с этим, потому что сейчас всё довольно непросто.

Что случилось в третьем повороте? Нам просто не хватает сцепления. Это удивительно, потому что раньше именно в этом диапазоне скоростей мы были сильны. Поэтому я не понимаю, почему сейчас машина ведёт себя именно так.

Мы хотим, чтобы машина работала в каждой сессии. Мы хотим понимать, почему она работает именно так. Мы не хотим, чтобы нам помогала удача. Мы хотим сами делать свою работу. И каким бы ни было состояние трассы, мы должны быть быстры», — приводит слова Хаджара официальный сайт Формулы-1.

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