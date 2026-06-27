«Всё примерно так же». Хаджар — о большом обновлении «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар заявил, что пока не почувствовал существенных изменений в поведении машины после установки нового пакета обновлений, который команда привезла на Гран-при Австрии.

«Нет, если честно, машина не стала какой-то совершенно другой. По ощущениям всё примерно так же, как и раньше. Нам всё ещё нужно прибавлять, чтобы догнать соперников. По какой-то причине мы знаем, что на свободных заездах начинаем довольно медленно, а машина иногда словно оживает только к квалификации. Но нам нужно разобраться с этим, потому что сейчас всё довольно непросто.

Что случилось в третьем повороте? Нам просто не хватает сцепления. Это удивительно, потому что раньше именно в этом диапазоне скоростей мы были сильны. Поэтому я не понимаю, почему сейчас машина ведёт себя именно так.

Мы хотим, чтобы машина работала в каждой сессии. Мы хотим понимать, почему она работает именно так. Мы не хотим, чтобы нам помогала удача. Мы хотим сами делать свою работу. И каким бы ни было состояние трассы, мы должны быть быстры», — приводит слова Хаджара официальный сайт Формулы-1.