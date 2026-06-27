Менеджер Ферстаппена: Макс не рождён для того, чтобы выступать в середине пелотона

Менеджер четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена Раймонд Вермюлен заявил, что нидерландец по-прежнему намерен продолжить карьеру в «Ред Булл», однако для этого команде необходимо вернуть болиду конкурентоспособность.

«Наша цель — завершить этот путь вместе с «Ред Булл». Дух «Ред Булл» и дух Макса Ферстаппена идеально подходят друг другу.

Нам лишь нужна машина, которая позволит бороться впереди. Именно это всегда было основой. Мы чувствуем себя в «Ред Булл» как дома, но хотим быть конкурентоспособными. В конце концов, Макс не рождён для того, чтобы выступать в середине пелотона.

Здесь, в Австрии, команда привезла очень крупный пакет обновлений. Будем надеяться, что он окажет положительный эффект, потому что совершенно очевидно: нам необходимо добиться прогресса. Макс занимает седьмое место в чемпионате. Это не то место, где должны находиться он и «Ред Булл», но такова реальность.

Сейчас у нас есть возможность сосредоточиться на скорости машины. Это никак не связано с тем, останемся мы или уйдём. Мы просто хотим понять, на каком уровне находимся и как будет развиваться машина. Поэтому сейчас нет необходимости говорить «да» или «нет». У нас есть договорённости, и мы их соблюдаем. Лояльность всегда была отправной точкой для обеих сторон. За все эти годы мы подписали немало новых контрактов, и каждый из них всегда был тщательно взвешен», — приводит слова Вермюлена портал GPblog.