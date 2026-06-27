Расселл оценил форму «Мерседеса» на Гран-при Австрии после двух практик

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») подвёл итоги двух пятничных тренировок Гран-при Австрии, где показал второе и шестое время.
«В целом пятница выдалась хорошей, и это отличное начало уикенда. Машина чувствовала себя конкурентоспособной с самого начала, и у нас есть прочная база для работы. Но, учитывая, что разрывы очень маленькие, очевидно, что сразу несколько команд будут в борьбе.
У меня есть ещё несколько областей, которые можно улучшить. Ясно, что есть скрытая производительность, и мы можем сосредоточиться на таких шагах в течение ночи. Гоночный темп выглядел сильным в условиях, которые мы видели в пятницу, что обнадёживает. Управление шинами будет важным в эти выходные, и мы продолжим следить за этим на протяжении всего уикенда.
У нас есть хорошая основа для развития, и с небольшими корректировками я уверен, что мы сможем сделать шаг вперёд и быть в борьбе в квалификации», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.
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