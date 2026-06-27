Руководитель «Рейсинг Буллз» Пермейн отреагировал на слухи о приходе в команду пилота Ф-2

Руководитель команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн отреагировал на слухи о том, что одним из пилотов коллектива в сезоне-2027 станет 19-летний болгарский гонщик Формулы-2 Никола Цолов («Кампос»).

«Это просто слухи. Честно говоря, мы даже ещё не обсуждали состав команды на 2027-й. Совсем. Есть ли Цолов на радарах? Конечно. Он в программе «Ред Булл», он очень хорошо выступает в Формуле-2, но я очень доволен двумя пилотами, которые у меня сейчас есть, и на данный момент никаких обсуждений вообще нет», — приводит слова Пермейна издание Sky Sports.

В сезоне-2026 за «Рейсинг Буллз» выступает Лиам Лоусон и дебютант Арвид Линдблад.