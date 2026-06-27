Мекис — об ADUO: огромный риск для «Ред Булл», что мы не сможем доработать двигатель

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о решении ФИА признать двигатель коллектива самым мощным в сезоне-2026.

«ADUО? Существует большой риск для «Ред Булл», что мы не сможем доработать двигатель. Это одна из причин, по которой для «Ред Булл» и, в более общем плане, для спорта жизненно важно, чтобы мы правильно понимали эту картину.

Мы благодарны ФИA за то, что они находят время, чтобы опубликовать свои выводы. Всегда хочется прийти к выводу раньше, но ведь ещё важнее прийти к правильному выводу, даже если это займёт немного больше времени. Мы были — и мы остаёмся — очень удивлены этой предварительной информацией по мощности силовых установок в пелотоне.

С тех пор мы ведём очень конструктивные дискуссии с ФИA. Они проводят пересмотр, мы обмениваемся как можно большим количеством данных, чтобы убедиться, что они получают правильную и полную картину. Мы не только иначе воспринимаем этот результат, но он также имеет большие последствия для этого года и для следующего года. Так что важно, в первую очередь для спорта, чтобы мы правильно поняли это, и, очевидно, для «Ред Булл» будет огромное влияние в зависимости от того, где мы в конечном итоге будем находиться согласно этим данным», — приводит слова Мекиса RaceFans.