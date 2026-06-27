ФИА с 2027-го запретила использовать крылья у выхлопной трубы, внедрённые «Феррари»

Международная автомобильная федерация (ФИА) обновила технический регламент, запретив использовать любые крылья у выхлопных труб, что впервые в сезоне-2026 сделали в «Феррари».

«ФИА запретила использование крыльев на выхлопной трубе, внедрённых «Феррари», с 2027 года. Запрет на выхлопные крылья в Формуле-1 на 2027 год теперь официально закреплён в регламенте, и в тот же день «Феррари» впервые провела эксперимент, проехав без них на своей машине.

Идея с крыльями у выхлопной трубы была впервые реализована «Феррари»: благодаря уникальному расположению коробки передач и аварийной структуры команда смогла установить крыло на задней части выхлопной трубы. Эта конструкция обеспечивает дополнительную прижимную силу на всём протяжении, удлиняя диффузор и улучшая воздушный поток к заднему антикрылу.

Другие команды, включая «Мерседес», «Макларен» и «Ред Булл», интегрировали крылья в рамках регламента на установку «поддержки» выхлопной трубы на машины. Хотя ФИA была удовлетворена тем, что используемые конструкции полностью соответствуют регламенту, она понимала, что, если оставить всё как есть, существует риск дальнейшего усугубления ситуации и потенциальной технологической войны.

Поэтому после обсуждений с командами на уровне технических директоров были согласованы поправки к регламенту, которые исключат любую возможность использования выхлопных крыльев в следующем сезоне.

Это было достигнуто путём введения новой запретной зоны для выхлопа, которая запрещает любую часть автомобиля внутри цилиндрической формы диаметром на 20 мм больше выхлопной трубы и охватывающей область вокруг выхлопа. Кроме того, правила, разрешающие установку опор для выхлопной трубы, полностью исключены из регламента 2027 года», — говорится в статье.