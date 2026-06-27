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Мекис прокомментировал слухи об уходе главного инженера «Ред Булл» в «Кадиллак»

Мекис прокомментировал слухи об уходе главного инженера «Ред Булл» в «Кадиллак»
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал слухи о том, что главный инженер коллектива Пол Монаган уйдёт в «Кадиллак».

«Ходит много слухов о команде и персонале команды. То, насколько мы комментировали ситуацию с Джи-Пи [Джанпьеро Ламбьязе], потому что, очевидно, он один из наших самых заметных инженеров и переходит на ещё более заметную роль… я не думаю, что мне стоит комментировать каждый слух, который появляется.

Если посмотреть на имена, которые циркулировали в последние несколько месяцев, большинство из них всё ещё в боксах. Некоторые никогда не хотели уходить, некоторые передумали и остаются с нами. Так что я не думаю, что будет справедливо по отношению к нашим людям, на всех уровнях, чтобы я начал комментировать этих ребят. Пол сегодня здесь. Он усердно работал, чтобы наши машины выехали на практики.

Мы также дали ясно понять, что для нас нет ничего важнее, чем быть в состоянии сохранить наши таланты и привлекать тех, кто нам нужен, и это остаётся нашим главным приоритетом», — приводит слова Мекиса Crash.net.

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