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Формула-3 — Австрия — результаты спринта

17-летний юниор «Ред Булл» впервые выиграл гонку Формулы-3, победив в спринте в Австрии
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В субботу, 27 июня, на автодроме в Шпильберге, Австрия, состоялась спринтерская гонка четвёртого этапа Формулы-3 сезона-2026, победу в котором одержал 17-летний мексиканский юниор «Ред Булл» Эрнесто Ривера, выступающий за команду «Кампос». Вторым финишировал бразилец Педро Клеро из «Родена». Третий — японец Дзин Накамура («Хайтек»).

Для мексиканца эта победа стала первой в Формуле-3.

Формула-3. Австрия. Результаты спринта:

1. Эрнесто Ривера («Кампос») — 21 круг.
2. Педро Клеро («Роден») +1.7.
3. Дзин Накамура («Хайтек») +2.5.
4. Джеймс Уортон («Према») +2.8.
5. Ноа Стрёмстед («Трайдент») +3.2.
6. Канато Ле («АРТ Гран-при») +3.8.
7. Туукка Тапонен («МП Мотоспорт») +4.1.
8. Тайто Като («АРТ Гран-при») +4.4.
9. Хию Ямакоси («Ван Амерсфорт Рейсинг») +4.9.
10. Уго Угочукву («Кампос») +9.2.

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