17-летний юниор «Ред Булл» впервые выиграл гонку Формулы-3, победив в спринте в Австрии

В субботу, 27 июня, на автодроме в Шпильберге, Австрия, состоялась спринтерская гонка четвёртого этапа Формулы-3 сезона-2026, победу в котором одержал 17-летний мексиканский юниор «Ред Булл» Эрнесто Ривера, выступающий за команду «Кампос». Вторым финишировал бразилец Педро Клеро из «Родена». Третий — японец Дзин Накамура («Хайтек»).

Для мексиканца эта победа стала первой в Формуле-3.

Формула-3. Австрия. Результаты спринта:

1. Эрнесто Ривера («Кампос») — 21 круг.

2. Педро Клеро («Роден») +1.7.

3. Дзин Накамура («Хайтек») +2.5.

4. Джеймс Уортон («Према») +2.8.

5. Ноа Стрёмстед («Трайдент») +3.2.

6. Канато Ле («АРТ Гран-при») +3.8.

7. Туукка Тапонен («МП Мотоспорт») +4.1.

8. Тайто Като («АРТ Гран-при») +4.4.

9. Хию Ямакоси («Ван Амерсфорт Рейсинг») +4.9.

10. Уго Угочукву («Кампос») +9.2.