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MotoGP — Гран-при Нидерландов — квалификация — результаты

Мартин взял поул на ГП Нидерландов MotoGP, Бедзекки — третий, Марк Маркес — седьмой
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В субботу, 27 июня, на автодроме в Ассене состоялась квалификация 11-го этапа MotoGP в сезоне-2026, поул в которой завоевал испанский чемпион серии Хорхе Мартин («Априлья»). Второе время показал японец Аи Огура («Трэкхаус»/«Априлья»). Третий — лидер сезона итальянец Марко Бедзекки («Априлья»).

MotoGP 2026. Этап 11, Ассен, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Квалификация 2
27 июня 2026, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Хорхе Мартин
Aprilia
1:30.812
2
Аи Огура
Aprilia
+0.011
3
Марко Бедзекки
Aprilia
+0.033

MotoGР. Гран-при Нидерландов. Квалификация:

1. Хорхе Мартин («Априлья») — 1:30.812.
2. Аи Огура («Трэкхаус»/«Априлья») +0.011.
3. Марко Бедзекки («Априлья») +0.033.
4. Рауль Фернандес («Трэкхаус»/«Априлья») +0.103.
5. Франечско Баньяя («Дукати») +0.118.
6. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0.143.
7. Марк Маркес («Дукати») +0.319.
8. Педро Акоста («КТМ») +0.412.
9. Фабио Куартараро («Ямаха») +0.504
10. Жоан Мир («Хонда») +0.692.

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