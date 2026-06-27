ФИА рассматривает возвращение дозаправок с целью снизить вес машин Ф-1 — Motorsport Italia

Международная автомобильная федерация (ФИА) рассматривает возвращение дозаправок с целью снизить вес машин Формулы-1, о чём сообщили в Motorsport Italia.

«Одной из целей, которые ФИА поставила перед собой в новом регламенте, является значительное снижение веса машин. Задача — вернуться к примерно 700 килограммам, возможно, даже ниже этого порога. Упрощение силовой установки как раз идёт в этом направлении: гораздо более компактные батареи и уменьшенный гибридный компонент позволят облегчить автомобили и в то же время уменьшить их размеры.

В этом контексте также всплыло предложение, которое, казалось, было окончательно похоронено: возвращение дозаправок в гонке. На бумаге преимущества были бы значительными. С баками меньшей ёмкости болиды могли бы быть более компактными, а количество топлива, заливаемого на старте Гран-при, было бы меньше половины нынешнего. Результатом стало бы облегчение более чем на 50 килограммов в момент погашения стартовых огней.

Однако на этом фронте путь представляется гораздо более сложным. Не столько по причинам, которые привели к отмене дозаправок в конце 2009 года, связанным в основном с безопасностью: сегодняшние технологии позволили бы обеспечить гораздо более высокие стандарты. Главное препятствие скорее связано с философией, которой Формула-1 следовала в последние годы, всё более ориентированной на сокращение материалов, перевозимых на трассы.

В 2023 году было решено сократить количество комплектов шин, доступных в течение уикенда, с 13 до 11 в рамках более широкой программы, посвящённой устойчивости. Повторное введение всего оборудования, необходимого для дозаправок — с логистическим воздействием, безусловно, превышающим воздействие двух исключённых комплектов шин — стало бы разворотом, который трудно оправдать», — говорится в статье.