Лиам Лоусон отреагировал на слухи о замене на Николу Цолова в «Рейсинг Буллз»

Новозеландец Лиам Лоусон высказался о своём будущем в Формуле-1 и в «Рейсинг Буллз» после слухов о приходе в коллектив Николы Цолова из Формулы-2.

«Будущее в Формуле-1? Сейчас слишком рано говорить об этих вещах. Честно говоря, я доволен всем прямо сейчас, все в команде в хорошем настроении. Сезон пока был для меня позитивным, и мне это действительно нравится.

Очевидно, с этими машинами нужно многому учиться, и мы работаем над этим каждые выходные. У нас хороший темп, и мы стараемся его поддерживать. Мой приход в Формулу-1 был нелёгким, было много трудностей, но теперь, когда за плечами полный сезон, я чувствую себя очень комфортно. Я многому научился за последние 12 месяцев, и сейчас всё идёт хорошо», — приводит слова Лоусона Sky Sports.