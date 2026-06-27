У Ферстаппена возникли проблемы с наушниками и балаклавой в третьей практике ГП Австрии

28-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», столкнулся с проблемами в третьей практике Гран-при Австрии.

«У меня постоянно какие-то странные помехи. Мне надо сменить наушники и балаклаву. Что-то совсем не работает», — сказал Ферстаппен по радио.

На момент публикации новости лучшее время показал лидер сезона Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду «Мерседес». Второй результат у его напарника Джорджа Расселла.

Ферстаппен на момент публикации идёт на четвёртом месте, а его напарник Исак Хаджар — 10-й. До конца сессии чуть более 22 минут.