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У Ферстаппена возникли проблемы с наушниками и балаклавой в третьей практике ГП Австрии

У Ферстаппена возникли проблемы с наушниками и балаклавой в третьей практике ГП Австрии
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28-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», столкнулся с проблемами в третьей практике Гран-при Австрии.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Свободная практика 3
27 июня 2026, суббота. 13:30 МСК
Идёт

«У меня постоянно какие-то странные помехи. Мне надо сменить наушники и балаклаву. Что-то совсем не работает», — сказал Ферстаппен по радио.

На момент публикации новости лучшее время показал лидер сезона Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду «Мерседес». Второй результат у его напарника Джорджа Расселла.

Ферстаппен на момент публикации идёт на четвёртом месте, а его напарник Исак Хаджар — 10-й. До конца сессии чуть более 22 минут.

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