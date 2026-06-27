Расселл — лучший в третьей практике ГП Австрии Ф-1, Антонелли — 2-й, Хэмилтон — 3-й

В субботу, 27 июня, на автодроме в Шпильберге состоялась третья практика восьмого этапа Формулы-1 сезона-2026 Гран-при Австрии, лучшее время в которой показал британец Джордж Расселл из «Мерседеса». Второй результат у его напарника и лидера сезона Андреа Кими Антонелли. Третий — Льюис Хэмилтон («Феррари»).

Формула-1. Гран-при Австрии. Третья практика

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:07.096.

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.038.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.115.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0.248.

5. Ландо Норрис («Макларен») +0.264.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.273.

7. Шарль Леклер («Феррари») +0.356.

8. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.816.

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.935.

10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.013.

11. Пьер Гасли («Альпин») +1.097.

12. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.207.

13. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.215.

14. Франко Колапинто («Альпин») +1.298.

15. Оливер Берман («Хаас») +1.433.

16. Эстебан Окон («Хаас») +1.611.

17. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.747.

18. Алекс Албон («Уильямс») +1.896.

19. Серхио Перес («Кадиллак») +2.436.

20. Валттери Боттас («Кадиллак») +2.644.

21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3.325.

21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.471.