Менеджмент Ферстаппена провёл встречу с Заком Брауном из «Макларена» — Барретто

Менеджмент 28-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, выступающего в составе «Ред Булл», во время Гран-при Австрии встретился с исполнительным директором «Макларена» Заком Брауном, о чём сообщил автоспортивный журналист и инсайдер Лоуренс Барретто.

В пятницу, 26 июня, в Daily Mail сообщили о том, что стороны начали предварительные переговоры. В случае успеха переговоров предполагается рокировка пилотов — Ферстаппен займёт место австралийца Оскара Пиастри в «Макларене», а тот, в свою очередь, перейдёт на место Макса в «Ред Булл».

Ферстаппен выступает в Формуле-1 с 2015 года, где сначала был за рулём «Торо Россо», а в течение 2016-го был переведён в «Ред Булл», где в дебютной гонке в команде на Гран-при Испании и одержал первую победу.