Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Менеджмент Ферстаппена провёл встречу с Заком Брауном из «Макларена» — Барретто

Менеджмент Ферстаппена провёл встречу с Заком Брауном из «Макларена» — Барретто
Комментарии

Менеджмент 28-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, выступающего в составе «Ред Булл», во время Гран-при Австрии встретился с исполнительным директором «Макларена» Заком Брауном, о чём сообщил автоспортивный журналист и инсайдер Лоуренс Барретто.

В пятницу, 26 июня, в Daily Mail сообщили о том, что стороны начали предварительные переговоры. В случае успеха переговоров предполагается рокировка пилотов — Ферстаппен займёт место австралийца Оскара Пиастри в «Макларене», а тот, в свою очередь, перейдёт на место Макса в «Ред Булл».

Ферстаппен выступает в Формуле-1 с 2015 года, где сначала был за рулём «Торо Россо», а в течение 2016-го был переведён в «Ред Булл», где в дебютной гонке в команде на Гран-при Испании и одержал первую победу.

Материалы по теме
Менеджер Ферстаппена: Макс не рождён для того, чтобы выступать в середине пелотона
Материалы по теме
Катастрофа Ферстаппена, авария Леклера — и невероятная пятая подряд победа Антонелли!
Катастрофа Ферстаппена, авария Леклера — и невероятная пятая подряд победа Антонелли!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android