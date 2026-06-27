Беннет выиграл спринт Формулы-2 в Австрии, Монтойя — второй. Массовая авария на старте

В субботу, 27 июня, на автодроме в Шпильберге, Австрия, состоялась спринтерская гонка шестого этапа сезона-2026 Формулы-2, победу в которой одержал британский гонщик Джон Беннет из команды «Трайдент», для которого эта победа стала первой в серии. Вторым финишировал колумбиец Себастьян Монтойя из «Премы». Третий — мексиканец Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт Рейсинг»).

На первом круге произошла массовая авария, в результате которой сошло четверо гонщиков, а позже с дистанции снялся и американец Колтон Херта («Хайтек»).

Фото: Кадр из трансляции

Формула-2. Австрия. Спринт

1. Джон Беннет («Трайдент») — 28 кругов.

2. Себастьян Монтойя («Према») +1.4.

3. Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт Рейсинг») +1.6.

4. Алекс Данн («Роден») +2.3.

5. Габриеле Мини («МП Мотоспорт») +2.5.

6. Рафаэл Камара («Инвикта») +4.9.

7. Роман Билински («ДАМС») +5.2.

8. Куш Майни («АРТ Гран-при») +6.0.

9. Никола Цолов («Кампос») +8.4.

10. Ноэль Леон («Кампос») +12.8.