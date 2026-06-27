Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-2 — Австрия — результаты спринта

Беннет выиграл спринт Формулы-2 в Австрии, Монтойя — второй. Массовая авария на старте
Комментарии

В субботу, 27 июня, на автодроме в Шпильберге, Австрия, состоялась спринтерская гонка шестого этапа сезона-2026 Формулы-2, победу в которой одержал британский гонщик Джон Беннет из команды «Трайдент», для которого эта победа стала первой в серии. Вторым финишировал колумбиец Себастьян Монтойя из «Премы». Третий — мексиканец Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт Рейсинг»).

Формула-2 2026. Этап 6, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Спринт
27 июня 2026, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Джон Беннет
Trident
39:23.246
2
Себастьян Монтойя
Prema Racing
+1.496
3
Рафаэль Вильягомес
Van Amersfoort Racing
+1.634

На первом круге произошла массовая авария, в результате которой сошло четверо гонщиков, а позже с дистанции снялся и американец Колтон Херта («Хайтек»).

Фото: Кадр из трансляции

Формула-2. Австрия. Спринт

1. Джон Беннет («Трайдент») — 28 кругов.
2. Себастьян Монтойя («Према») +1.4.
3. Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт Рейсинг») +1.6.
4. Алекс Данн («Роден») +2.3.
5. Габриеле Мини («МП Мотоспорт») +2.5.
6. Рафаэл Камара («Инвикта») +4.9.
7. Роман Билински («ДАМС») +5.2.
8. Куш Майни («АРТ Гран-при») +6.0.
9. Никола Цолов («Кампос») +8.4.
10. Ноэль Леон («Кампос») +12.8.

Материалы по теме
17-летний юниор «Ред Булл» впервые выиграл гонку Формулы-3, победив в спринте в Австрии
Руководитель «Рейсинг Буллз» Пермейн отреагировал на слухи о приходе в команду пилота Ф-2
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android