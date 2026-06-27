Рауль Фернандес выиграл спринт ГП Нидерландов MotoGP, Бедзекки — 4-й, Марк Маркес — 7-й

В субботу, 27 июня, на автодроме в Ассене состоялась спринтерская гонка 11-го этапа MotoGP сезона-2026, победа в которой досталась 25-летнему испанскому гонщику Раулю Фернандесу («Трэкхаус»/«Априлья»). Второе время показал напарник Рауля японец Аи Огура («Трэкхаус»/«Априлья»). Третий — итальянец Фабио Ди Джаннантонио («Дукати»).
MotGP. Гран-при Нидерландов. Спринт
1. Рауль Фернандес («Трэкхаус»/«Априлья») — 13 кругов.
2. Аи Огура («Трэкхаус»/«Априлья») +0.362.
3. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +1.131.
4. Марко Бедзекки («Априлья») +2.161.
5. Хорхе Мартин («Априлья») +4.591.
6. Франческо Баньяя («Дукати») +4.652.
7. Марк Маркес («Дукати») +4.801.
8. Энеа Бастьянини («КТМ») +5.237.
9. Педро Акоста («КТМ») +9.595.
10. Фабио Куартараро («Ямаха») +11.134.
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