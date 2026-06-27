Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

MotoGP — Гран-при Нидерландов 2026 — спринт — результаты

Рауль Фернандес выиграл спринт ГП Нидерландов MotoGP, Бедзекки — 4-й, Марк Маркес — 7-й
Комментарии

В субботу, 27 июня, на автодроме в Ассене состоялась спринтерская гонка 11-го этапа MotoGP сезона-2026, победа в которой досталась 25-летнему испанскому гонщику Раулю Фернандесу («Трэкхаус»/«Априлья»). Второе время показал напарник Рауля японец Аи Огура («Трэкхаус»/«Априлья»). Третий — итальянец Фабио Ди Джаннантонио («Дукати»).

MotoGP 2026. Этап 11, Ассен, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Спринт
27 июня 2026, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Рауль Фернандес
Aprilia
20:05.310
2
Аи Огура
Aprilia
+0.362
3
Фабио Ди Джаннантонио
Ducati
+1.131

MotGP. Гран-при Нидерландов. Спринт

1. Рауль Фернандес («Трэкхаус»/«Априлья») — 13 кругов.
2. Аи Огура («Трэкхаус»/«Априлья») +0.362.
3. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +1.131.
4. Марко Бедзекки («Априлья») +2.161.
5. Хорхе Мартин («Априлья») +4.591.
6. Франческо Баньяя («Дукати») +4.652.
7. Марк Маркес («Дукати») +4.801.
8. Энеа Бастьянини («КТМ») +5.237.
9. Педро Акоста («КТМ») +9.595.
10. Фабио Куартараро («Ямаха») +11.134.

Материалы по теме
Беннет выиграл спринт Формулы-2 в Австрии, Монтойя — второй. Массовая авария на старте
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android