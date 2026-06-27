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Менеджер Макса Ферстаппена опроверг слухи о переговорах с «Маклареном»

Менеджер Макса Ферстаппена опроверг слухи о переговорах с «Маклареном»
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Раймонд Вермюлен, являющийся менеджером четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл», отреагировал на появляющуюся информацию о переговорах с «Маклареном» для перехода нидерландского гонщика.

«Эти слухи абсолютно ни на чём не основаны. Никаких переговоров не было. Как я уже сказал, мы ждём, как будет развиваться машина в ближайшие недели. Хотим остаться в «Ред Булл», но с машиной, на которой можно побеждать», — приводит слова Вермюлена издание Bild.

После семи этапов чемпионата 2026 года Ферстаппен занимает седьмое место в личном зачёте, заработав 55 очков. У лидера сезона Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 156.

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