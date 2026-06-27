Расселл взял поул на ГП Австрии, несмотря на жёлтые флаги после аварии Ферстаппена

В субботу, 27 июня, на трассе «Ред Булл Ринг» состоялась квалификация восьмого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Австрии. На поул-позиции оказался британец Джордж Расселл («Мерседес»). Рядом с ним с первого ряда будет стартовать Шарль Леклер («Феррари»). Третьим стал семикратный чемпион Льюис Хэмилтон («Феррари»).

Отметим, что Расселл показал лучшее время сразу после аварии вылетевшего в предпоследнем повороте Макса Ферстаппена. Судьи после быстрого изучения ситуации подтвердили, что не будут далее расследовать действия пилота «Мерседеса», тем самым подтвердив, что в момент проезда Джорджем места аварии там не было двойных жёлтых флагов, а Расселл снизил скорость.

Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:06.113.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.236.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.295.

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.301.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.362.

6. Ландо Норрис («Макларен») +0.389.

7. Оскар Пиастри («Макларен») +0.398.

8. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.519.

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.842.

10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +0.894.

После второго сегмента выбыли:

11. Пьер Гасли («Альпин») — 1:07.223.

12. Габриэл Бортолето («Ауди») — 1:07.293.

13. Оливер Берман («Хаас») — 1:07.523.

14. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 1:07.611.

15. Эстебан Окон («Хаас») — 1:07.817.

16. Франко Колапинто («Альпин») — 1:08.171.

После первого сегмента выбыли:

17. Карлос Сайнс-мл. («Уильямс») — 1:08.252.

18. Алекс Албон («Уильямс») — 1:08.509.

19. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:08.945.

20. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:09.030.

21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:09.942.

22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:10.363.