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Марко: надеюсь, что Ферстаппен проигнорирует пункты о выходе из контракта с «Ред Булл»

Марко: надеюсь, что Ферстаппен проигнорирует пункты о выходе из контракта с «Ред Булл»
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Бывший советник «Ред Булл» доктор Хельмут Марко заявил, что надеется на продолжение сотрудничества команды с Максом Ферстаппеном до 2028 года, несмотря на слухи о возможном уходе четырёхкратного чемпиона мира.

«По сути, хочу сказать, что у нас удивительно мощный двигатель. «Ред Булл» приехал на эту трассу с большим количеством доработок. Если все они сработают, это будет хорошим знаком для оставшейся части сезона и для наших шансов.

Верю и надеюсь, что Макс и дальше будет доверять команде, проигнорирует пункты о досрочном расторжении контракта и выполнит свои обязательства до 2028 года. Это было бы лучшим решением для «Ред Булл», — приводит слова Марко издание Nextgen-Auto.

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