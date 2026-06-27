Марко: надеюсь, что Ферстаппен проигнорирует пункты о выходе из контракта с «Ред Булл»

Бывший советник «Ред Булл» доктор Хельмут Марко заявил, что надеется на продолжение сотрудничества команды с Максом Ферстаппеном до 2028 года, несмотря на слухи о возможном уходе четырёхкратного чемпиона мира.

«По сути, хочу сказать, что у нас удивительно мощный двигатель. «Ред Булл» приехал на эту трассу с большим количеством доработок. Если все они сработают, это будет хорошим знаком для оставшейся части сезона и для наших шансов.

Верю и надеюсь, что Макс и дальше будет доверять команде, проигнорирует пункты о досрочном расторжении контракта и выполнит свои обязательства до 2028 года. Это было бы лучшим решением для «Ред Булл», — приводит слова Марко издание Nextgen-Auto.