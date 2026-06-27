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Расселл — о последнем круге квалификации: был один жёлтый флаг, всё должно быть в порядке

Расселл — о последнем круге квалификации: был один жёлтый флаг, всё должно быть в порядке
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал свой быстрейший круг в квалификации Гран-при Австрии, отметив, что во время попытки увидел один жёлтый флаг и сбросил скорость.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Квалификация
27 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:06.113
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.236
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.295

«Чувствую себя невероятно. Это был потрясающий круг.

Я увидел жёлтый флаг и серьёзно сбросил скорость перед поворотом. До него выигрывал около 0,5 секунды, а после выхода из поворота преимущество всё ещё составляло примерно две с половиной десятых. Это был один жёлтый флаг, так что всё должно быть в порядке.

Машина работала отлично, и я очень горжусь тем, какую работу проделала вся команда», — сказал Расселл после квалификации.

Результаты квалификации:
Расселл взял поул на ГП Австрии, несмотря на жёлтые флаги после аварии Ферстаппена
Комментарии
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