Расселл — о последнем круге квалификации: был один жёлтый флаг, всё должно быть в порядке

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал свой быстрейший круг в квалификации Гран-при Австрии, отметив, что во время попытки увидел один жёлтый флаг и сбросил скорость.

«Чувствую себя невероятно. Это был потрясающий круг.

Я увидел жёлтый флаг и серьёзно сбросил скорость перед поворотом. До него выигрывал около 0,5 секунды, а после выхода из поворота преимущество всё ещё составляло примерно две с половиной десятых. Это был один жёлтый флаг, так что всё должно быть в порядке.

Машина работала отлично, и я очень горжусь тем, какую работу проделала вся команда», — сказал Расселл после квалификации.