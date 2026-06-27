Леклер — о старте с первого ряда в Австрии: приятный сюрприз, что мы сейчас так высоко

Пилот «Феррари» Шарль Леклер, занявший второе место в квалификации Гран-при Австрии, прокомментировал результат.

«Я в целом доволен сегодняшним днём. Конечно, последние несколько уикендов выдались довольно тяжёлыми, так что мне просто хотелось провести чистые выходные, а главное — чисто пройти квалификацию, чтобы хорошо стартовать завтра.

Стартовать вторым — это хорошая позиция. Команда очень много работала, чтобы привезти обновления в Барселону и снова на этих выходных, и это окупается.

Если быть до конца честным, я до самой квалификации не думал, что мы окажемся в первом ряду, так что это приятный сюрприз, что мы сейчас так высоко», — сказал Шарль после квалификационного заезда.