Хэмилтон — о квалификации: две «Феррари» в топ-3 — отражение великолепной работы на заводе

Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, занявший третье место в квалификации Гран-при Австрии, прокомментировал выступление команды.

«То, что обе машины «Феррари» на втором и третьем местах, — это потрясающе. Это отражение той великолепной работы, которая ведётся на заводе. Команда действительно не останавливается: они привезли сюда небольшие доработки и упорно работали над улучшением машины. И это наконец начинает приносить плоды.

Я допустил ошибку в Q3 и не смог показать лучший результат на первом круге, но я всё равно очень доволен», — сказал Хэмилтон сразу после квалификационного заезда.