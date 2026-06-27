Хэмилтон — о квалификации: две «Феррари» в топ-3 — отражение великолепной работы на заводе
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Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, занявший третье место в квалификации Гран-при Австрии, прокомментировал выступление команды.
Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Квалификация
27 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:06.113
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.236
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.295
«То, что обе машины «Феррари» на втором и третьем местах, — это потрясающе. Это отражение той великолепной работы, которая ведётся на заводе. Команда действительно не останавливается: они привезли сюда небольшие доработки и упорно работали над улучшением машины. И это наконец начинает приносить плоды.
Я допустил ошибку в Q3 и не смог показать лучший результат на первом круге, но я всё равно очень доволен», — сказал Хэмилтон сразу после квалификационного заезда.
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