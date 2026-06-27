Вольф объяснил, почему Расселла не лишили поула в квалификации Гран-при Австрии
Поделиться
Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал поул-позишен Джорджа Расселла на Гран-при Австрии. Британский пилот показал быстрейший результат, несмотря на жёлтые флаги в месте аварии Макса Ферстаппена.
Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Квалификация
27 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:06.113
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.236
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.295
«Джордж снижал скорость на протяжении 100 метров, там был одиночный жёлтый флаг. При поднятии ноги с педали газа на протяжении 100 метров Джордж Расселл теряет полторы десятые. Всё как надо. Это серьёзное снижение скорости.
Мои поздравления Джорджу с тем, как он справился с этой ситуацией. Горжусь. Думаю, у Андреа Кими Антонелли было впечатление, что это двойные жёлтые флаги», — приводит слова Вольфа Sky Sports.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 июня 2026
-
20:20
-
20:02
-
19:48
-
19:34
-
19:26
-
19:16
-
19:04
-
18:58
-
18:50
-
18:47
-
18:36
-
18:10
-
17:55
-
16:39
-
16:25
-
15:59
-
15:12
-
14:32
-
14:06
-
13:58
-
13:48
-
12:58
-
12:35
-
11:47
-
11:22
-
11:00
-
10:39
-
10:09
-
09:51
-
07:30
-
00:56
-
00:24
- 26 июня 2026
-
23:36
-
23:24
-
23:13