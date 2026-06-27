Вольф объяснил, почему Расселла не лишили поула в квалификации Гран-при Австрии

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал поул-позишен Джорджа Расселла на Гран-при Австрии. Британский пилот показал быстрейший результат, несмотря на жёлтые флаги в месте аварии Макса Ферстаппена.

«Джордж снижал скорость на протяжении 100 метров, там был одиночный жёлтый флаг. При поднятии ноги с педали газа на протяжении 100 метров Джордж Расселл теряет полторы десятые. Всё как надо. Это серьёзное снижение скорости.

Мои поздравления Джорджу с тем, как он справился с этой ситуацией. Горжусь. Думаю, у Андреа Кими Антонелли было впечатление, что это двойные жёлтые флаги», — приводит слова Вольфа Sky Sports.