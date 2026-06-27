Вассёр отреагировал на решение не лишать Расселла поул-позишен на Гран-при Австрии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал тот факт, что гоночная дирекция Гран-при Австрии отказалась расследовать тот факт, что пилот «Мерседеса» Джордж Расселл проехал быстрейший круг, когда были вывешены жёлтые флаги в месте аварии Макса Ферстаппена.

«Просто никаких дальнейших действий — значит, гоночная дирекция решила, что он достаточно снизил скорость. У нас нет доступа к данным с мини-секторов. Круг удаляется, если двойные жёлтые флаги, но двойных жёлтых не было. Чтобы иметь чёткое мнение по этой ситуации, нужно располагать доступом к данными, а у нас доступа к данным нет», — приводит слова Вассёра Sky Sports.