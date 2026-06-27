Расселлу удалили круг из-за двойных жёлтых флагов, но это был круг заезда в боксы
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У британского гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла всё-таки был аннулирован один круг в квалификации Гран-при Австрии Формулы-1 из-за двойных жёлтых флагов, вызванных аварией пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Однако речь идёт не о круге, который принёс Расселлу поул-позишен, а последовавший за ним круг возвращения в боксы, отметил комментатор Sky Sports Дэвид Крофт.
Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Квалификация
27 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:06.113
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.236
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.295
«Я проверил у ФИА — это был круг после того, как он показал быстрейшее время в третьем сегменте. Так что думаю, он сохранит поул-позишен. Замешательство, на мой взгляд, было вызвано тем, двойной это жёлтый флаг или одиночный. Было похоже на двойной, судя по таймингу и данным, это должен был быть одиночный», — заявил Крофт.
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