Расселлу удалили круг из-за двойных жёлтых флагов, но это был круг заезда в боксы

У британского гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла всё-таки был аннулирован один круг в квалификации Гран-при Австрии Формулы-1 из-за двойных жёлтых флагов, вызванных аварией пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Однако речь идёт не о круге, который принёс Расселлу поул-позишен, а последовавший за ним круг возвращения в боксы, отметил комментатор Sky Sports Дэвид Крофт.

«Я проверил у ФИА — это был круг после того, как он показал быстрейшее время в третьем сегменте. Так что думаю, он сохранит поул-позишен. Замешательство, на мой взгляд, было вызвано тем, двойной это жёлтый флаг или одиночный. Было похоже на двойной, судя по таймингу и данным, это должен был быть одиночный», — заявил Крофт.