Вассёр: очень часто кажется, что монетка всегда падает нужной для «Мерседеса» стороной

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр выразил удивление тем фактом, что после аварии Макса Ферстаппена в квалификации Гран-при Австрии сначала был вывешен только одиночный жёлтый флаг, что позволило Джорджу Расселлу завершить быстрый круг и опередить в борьбе за поул-позишен Шарля Леклера.

«Был показан только одиночный жёлтый флаг, и тут можно спорить, было ли это верным решением. Безусловно, завоёвывать поул-позишен под жёлтым флагом немного странно, но вот так всё вышло.

Когда машина врезается в стену, думаю, должны быть двойные жёлтые флаги. Мы не можем продолжать говорить про безопасность, если наказываем пилотов за то, что они недостаточно замедляются на тренировках, но при этом позволяем им продолжать атаковать в таких ситуациях.

В этом году вещи обычно идут в неверном направлении для нас и в верном — для «Мерседеса». Но продолжим бороться. Не хочу тратить энергию на полемику, потому что предпочту сконцентрироваться на завтрашней гонке, но вы правы: очень часто кажется, что монетка всегда падает нужной для «Мерседеса» стороной», — приводит слова Вассёра Autoracer.