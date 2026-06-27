Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вассёр: очень часто кажется, что монетка всегда падает нужной для «Мерседеса» стороной

Вассёр: очень часто кажется, что монетка всегда падает нужной для «Мерседеса» стороной
Комментарии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр выразил удивление тем фактом, что после аварии Макса Ферстаппена в квалификации Гран-при Австрии сначала был вывешен только одиночный жёлтый флаг, что позволило Джорджу Расселлу завершить быстрый круг и опередить в борьбе за поул-позишен Шарля Леклера.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Квалификация
27 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:06.113
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.236
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.295

«Был показан только одиночный жёлтый флаг, и тут можно спорить, было ли это верным решением. Безусловно, завоёвывать поул-позишен под жёлтым флагом немного странно, но вот так всё вышло.

Когда машина врезается в стену, думаю, должны быть двойные жёлтые флаги. Мы не можем продолжать говорить про безопасность, если наказываем пилотов за то, что они недостаточно замедляются на тренировках, но при этом позволяем им продолжать атаковать в таких ситуациях.

В этом году вещи обычно идут в неверном направлении для нас и в верном — для «Мерседеса». Но продолжим бороться. Не хочу тратить энергию на полемику, потому что предпочту сконцентрироваться на завтрашней гонке, но вы правы: очень часто кажется, что монетка всегда падает нужной для «Мерседеса» стороной», — приводит слова Вассёра Autoracer.

Материалы по теме
Вольф объяснил, почему Расселла не лишили поула в квалификации Гран-при Австрии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android