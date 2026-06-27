«Показалось, что это двойной жёлтый». Антонелли — об ошибке в квалификации на ГП Австрии

Пилот «Мерседеса» и лидер чемпионата Формулы-1 в сезоне-2026 Андреа Кими Антонелли, занявший четвёртое место в квалификации Гран-при Австрии, прокомментировал свой результат.
«Не знаю, почему, но мне показалось, что это двойной жёлтый флаг, поэтому я полностью прервал круг и упустил шанс попасть в первый ряд. Мне не стоило так поступать — это была моя ошибка.
Результат был бы очень близким с Джорджем [Расселлом]: между нами была всего 0,1 секунды. Он оказался бы чуть впереди, но я бы всё равно попал в первый ряд, поэтому обидно из‑за этой ситуации.
Постараемся сделать всё возможное. Конечно, будет непросто, особенно с учётом работы шин. Впереди много борьбы: износ будет высоким, и мы приложим все усилия, чтобы добиться лучшего результата», — приводит слова Антонелли издание Sky Sports.
- 27 июня 2026
-
20:20
-
20:02
-
19:48
-
19:34
-
19:26
-
19:16
-
19:04
-
18:58
-
18:50
-
18:47
-
18:36
-
18:10
-
17:55
-
16:39
-
16:25
-
15:59
-
15:12
-
14:32
-
14:06
-
13:58
-
13:48
-
12:58
-
12:35
-
11:47
-
11:22
-
11:00
-
10:39
-
10:09
-
09:51
-
07:30
-
00:56
-
00:24
- 26 июня 2026
-
23:36
-
23:24
-
23:13