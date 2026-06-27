«Показалось, что это двойной жёлтый». Антонелли — об ошибке в квалификации на ГП Австрии

Пилот «Мерседеса» и лидер чемпионата Формулы-1 в сезоне-2026 Андреа Кими Антонелли, занявший четвёртое место в квалификации Гран-при Австрии, прокомментировал свой результат.

«Не знаю, почему, но мне показалось, что это двойной жёлтый флаг, поэтому я полностью прервал круг и упустил шанс попасть в первый ряд. Мне не стоило так поступать — это была моя ошибка.

Результат был бы очень близким с Джорджем [Расселлом]: между нами была всего 0,1 секунды. Он оказался бы чуть впереди, но я бы всё равно попал в первый ряд, поэтому обидно из‑за этой ситуации.

Постараемся сделать всё возможное. Конечно, будет непросто, особенно с учётом работы шин. Впереди много борьбы: износ будет высоким, и мы приложим все усилия, чтобы добиться лучшего результата», — приводит слова Антонелли издание Sky Sports.